星盛商業

星盛商業（6668）公佈股份配發結果，其公開發售部份錄得超額認購755倍，1手中籤率1.29%，認購100手（10萬股）穩獲1手；B組頭（認購200萬股，2000手）穩獲10手，國際配售部份超額認購8倍，股份以3.86元定價，並將於明日掛牌。

莊園牧場

莊園牧場（1533）公佈，公司控股股東馬紅富及胡開盛向甘肅農墾出售3089.47萬股A股，佔A股股本15.56%，佔已發行股本約13.22%；作價4.27億元人民幣，完成後，甘肅農墾於公司的持股量增至29.45%，並成為公司控股股東，至於馬紅富持股量將降至20.2%。

甘肅農墾由甘肅省國資委持有84%股權，並由酒泉鋼鐵持有16%。

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