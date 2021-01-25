隨着多個全新盤推售，近期新盤市場氣氛暢旺，不少發展商趁機推售貨尾，成交價更屢創新高。長實（1113）與市建局合作的深水埗愛海頌最新沽出一伙天台特色戶，造價達1,046.5萬元，呎售2.16萬元，成項目同類單位「雙破頂」成交。

據成交紀錄冊顯示，愛海頌第5座40樓C室，實用面積484方呎，屬兩房間隔，另連152方呎天台，以1,046.5萬元成交，呎價約21,622元，成交價及呎價同創項目同類單位新高。

長實助理首席經理（營業）何家欣指，項目關鍵日期為今年中，預料最快可於首季取得入伙紙；而項目開售至今共沽695伙，套現逾66億元，目前尚餘181個單位待售。

長沙灣The Campton開放式呎售2.27萬 創項目新高

據一手成交紀錄冊，內房萬科香港旗下長沙灣The Campton 32樓S室，屬實用272方呎開放式戶，最新以620萬元沽出，呎價約22,794元，打破去年6月以呎價22,649元售出開放式單位紀錄，再創項目新高。

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