北水大時代繼續上演，股王騰訊（700）炒高一成，港交所（388）搶高8%，已變成小菜一碟。不是嗎？望望隔籬電動車板塊，恒大汽車（708）批股炒高五成，帶動比亞迪（1211）創新高，本欄愛股之一力勁（558）亦飆升近三成，之前重申要用零成本策略持貨，食盡大浪，有跟進的戰友會明白箇中道理。

今日另一焦點，當然是快手招股，新股策略萬變不離其宗︰抽孖展嘅最好上B組，否則贏埋唔夠畀息；保守求穩陣嘅，就現金人海戰術gogogo。同一時間，每逢有熱爆新股，醒目資金向影子股埋手，今午在fb專欄推介云想科技（2131）屬最正宗之選。

云想科技為內地領先大數據短視頻營銷解決方案供應商，主要通過抖音、快手、西瓜視頻等網絡平台，向客戶提供服務。根據艾瑞諮詣，以2019年短視頻廣告產生的總賬單計算，云想為內地第三大線上營銷解決方案供應商，市場份額3.4%。

更重要係云想有着喪炒基因，根據IPO發售結果，首25大股東持有近九成股權，四個字總結︰貨源歸邊。經過一個多月的收集期，今日破頂而上，以現在牛氣沖天的市況，難以估計舞到幾高，入場唯有緊記兩個防守位︰今日均價9.92元及起步位9元。

唐牛

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！