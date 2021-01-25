武漢肺炎肆虐下，好多大學畢業禮都改用網上直播，或者直接取消，好似喺2月1日搞畢業禮嘅城市大學，之前本身諗住用「中國版YouTube」B站（BILI）同Vimeo搞網上直播，但華華就八到原來學校靜雞雞改咗做騰訊視頻，而Vimeo就維持不變，咁咪無得「留言彈幕」？究竟點解呢？

城大傳訊及公關處就未有回覆到華華嘅，城大學生會署理會長林穎曦就同華華講，學生會覺得轉用騰訊視頻比用B站適合，而Vimeo受中國封鎖，所以用騰訊視頻可以照顧到中國內地同學嘅需要，不過佢哋就話大學無通知過學生，事前都唔知情喎。

又講翻喺美國上市嘅B站，盛傳好快會返香港第二上市，年內升幅近60%，唔知到時大家會唔會抽呢？

李華華

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