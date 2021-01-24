近年港府不斷鼓勵青年人到大灣區工作及發展事業，更不惜「貼錢」利誘港青北上。但青年智庫調查指，只有不夠15%受訪青年願意到大灣區工作，其實大灣區之外，同樣機遇處處。

著力在港及東南亞市場發展物流科創公司Zeek，主要為向連鎖餐廳送外賣，去年因疫情關係生意急增，去年首三季配送單量已超過300萬，去年收入將逾2,800萬美元（約2.17億港元），兩者按年大幅增1倍。

公司累計融資額已超過1,500萬美元（約1.16億港元），投資者包括順豐控股、華懋集團、菲律賓建明集團家族、恒地（012）聯席主席李家傑私人投資等。

投資者名單中亦包括港府旗下創科創投基金、香港科技園創投基金等。Zeek聯合創辦人兼行政總裁趙家祺接受《蘋果》專訪時提坦承，政府曾建議公司發展大灣區，但「想foucs東南亞同香港，市場發展好龐大，都唔係想返內地。」

趙家祺認為，想將公司服務投放在高增長的市場上，計劃今年進軍菲律賓、印尼、台灣等市場。他並指廣州、珠海及中山等地本身已有不少競爭者，即使發展大灣區，仍會以研究類為主。

餐廳欲減少依賴外賣平台

在街上不時見到穿著Zeek制服職員送外賣，趙家祺指，以科技與物流結合，「例如眾包（crowdsourcing），即係好似Uber咁，公司唔會有自己嘅車隊。」他並指，香港的物流業分為傳統物流（如順豐、DHL）、亦有近年冒起的GOGOX（前稱GOGOVAN）、Lalamove及多個外賣平台。指Zeek與其他物流公司不同地方，是以商業客戶為主（to Business，如麥當勞、KFC等），而非靠用戶接收外賣定單，並負責最後一公里接送。

提到不少連鎖式餐廳都有使用外賣平台，為何仍要選用Zeek？他解釋不少餐廳除了外賣平台外，仍想建立自己的會員制，「如果啲客用外賣平台，佢哋淨係知要出餐，唔會知道客戶數據，做唔到客戶關係管理（CRM），好似近期yuu獎賞計劃就有依個目的。」

他亦指，所以外賣平台都以抽佣為主，現時每單抽佣約30%，如更依賴第三方平台，餐廳將來成本會越來越重，「依家大陸就係面對依個問題，美團（3690）同餓了麼壟斷咗外賣市場，就算加佣餐廳都無得走。反而我哋都只係計距離定額收費。」指外賣平台可予餐廳吸納新客戶，餐廳不會貿然放棄，故現時多以雙線發展。

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥亦指，與食肆不同，公司需要的數據主要以物流為主，如各地區市民的飲食習慣，有助公司吸納新客戶，認為消費者習慣已改變，即使疫情舒緩，市場已有根本性的改變。

現時Zeek除了負責運送外賣之外，亦會幫助客戶建立網上點餐系統，包括定單管理、物流及網上支付等，針對中小型公司為目標，推出近一年有逾100間商戶參與，如百分百餐廳、近日開設的網上版「本地漁農美食嘉年華2021」等。

東南亞文化差異：外賣員都要分清真

公司2019年正式進軍東南亞，范俊彥指主要客戶為本身在港的餐廳在海外的業務，他指相關業務在新加坡、泰國等地類似定位的公司並不多。他補充，當地市場人口大、35歲以下的消費者佔比較高，亦習慣網上消費，增速如兩、三年前的中國市場。現時東南亞市場已佔公司收入約一半，料兩、三年後收入能超越香港。公司近日進軍越南市場，與金源（677）於當地旗下Circle K便利店合作，坦言當地人「就算便利店好近都想送到上門，有時係唔想出街，唔係遠近問題」。

范俊彥稱，東南亞市場最大挑戰是文化差異，「好似新加坡外賣裝過非清真認證食物就唔可以再裝清真認證食物。」他亦指，由於業務是對商業客，進入市場成本較輕，「每個地區團隊10至15人左右，主要係營運、銷售同後勤」，現時支出主要來自車手，每地方前期投放約30萬至100萬美元。

獲李家傑前期投資「佢好鐘意科技嘢」

對於害不客怕有資本「燒錢」追擊公司，趙家祺指業務主要依靠綁定商業客，「唔會話平少少啲客就會轉」。而客戶中亦不乏具規模的上市公司，故競爭者搶攻市場有一定難度。

近年資本市場不時見到李家傑的影子，如去年新股福祿控股（2101）、弘陽服務（1971）及港龍中國地產（6968）等都有份投資，問到兩位創辦人，他在投資時是否已要上市為目標，趙家祺表示他在2017年時已入股，當時純粹認為公司前景良好，「未有咁快諗上市，當時佢覺得業務用到唔同場景、佢又好鐘意科技嘢」。

在網購領域上，中國市場發展漸趨成熟，反而東南亞市場自去年才明顯增長。如騰訊（700）持39.7%，在美上市冬海集團，去年累計升4倍，旗下網購平台Shopee於2019年獲總下載量、月活用戶數量以及用戶留存率三大冠軍，超過了阿里（9988）持股的Lazada。

根據谷歌和淡馬錫等機構的最新報告，如2003年沙士推動淘寶，疫情催化了東南亞互聯網經濟全面發展，2020年東南亞互聯網新增用戶數量達4000萬，總用戶數突破4億人次，意味著東南亞已有70%人口轉移至線上；東南亞整體電商規模再度上調，去年東南亞整體電商規模達620億美元，按年升63%。

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