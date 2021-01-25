本港武漢肺炎疫情仍然反覆，多個屋苑相繼失守，其中鰂魚涌太古城其中一座大廈昨被納入強制檢測名單，但對屋苑市況未造成太大影響，市場仍見買家無懼疫情入市個案。

中原地產趙鴻運表示，太古城寧安閣需要強制檢測後，該行今天仍連錄兩宗二手買賣。其中南山閣低層C室，實用面積582方呎，屬兩房則王單位，正南望內街，單位於去年8月底以1,100萬元放盤，因同層另一單位曾有事故發生，故最終業主願減價逾200萬元，以885萬元把單位售出，呎價15,206元。原業主2007年以383.8萬元買入後一直作自住用途，單位升值501.2萬元。據知，南山閣同層一單位，於2013年曾發生燒炭命案。

據銀行網上估價，單位估值938萬元，成交價較之低近6%。參考同座對上成交紀錄，其中中層C室，於2019年4月以1,175萬元成交，呎價達2萬元水平。

太古城強制檢測後另一宗成交為明宮閣低層H室，實用面積702方呎，屬三房間隔，成交價1,368萬元，呎價19,487元。

趙鴻運續稱，太古城市況暢旺，本月至今已錄得37宗成交，比上月全月25宗多出近五成。

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