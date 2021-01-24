新冠病毒疫情衝擊不少資產類別，包括亞洲以至環球房地產市場，亞太區房地產投資信託亦未能倖免。儘管投資市場充滿挑戰，亞洲房地產市場已逐步從低位回升，令一路以來可預測的派息水平逐步回穩。展望2021年，我們預計經濟前景日益改善，加上持續的低息環境，可望利好亞太房託的表現，繼續為投資組合提供穩定和可預測的收益。

回顧過去10年，亞太房託資產類別平均提供6.8%的年率化回報，總回報中約5%來自派息。從股息率的角度來看，亞洲（日本除外）股市的平均總回報為5.4%，同期僅2.4%的回報來自股息。

雖然持續低息環境利淡不少固定收益資產類別，但由於借貸成本下降，其對房地產投資信託卻帶來支持。踏入2021年，根據我們的基本情況預測，預計亞洲宏觀經濟環境應會逐漸改善，亞洲經濟增長將出現顯著的分歧。新加坡、香港和澳洲等主要市場應不會實施全面封鎖，成功研發疫苗的利好消息，有望在今年恢復民眾和企業的消費信心。我們預期低息環境仍會是利好房地產投資信託的一大動力，低借貸成本繼續支持亞洲最優質資產獲得穩健需求。

根據以上基本情況預測和有利的宏觀經濟環境，亞太房託預測收益率約為5.21%，亞洲股市的收益率則為2.1%，亞太房託收益率前景在今年應繼續具有吸引力，為投資者提供穩定和可持續的派息。

黃惠敏

宏利投資管理亞太房託投資專家