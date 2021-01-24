加密貨幣區塊鏈上每一個交易都是公開的，任何人也可以透過互聯網查看區塊鏈上的交易，透明度十分高。要去熟習區塊鏈和智能合約的運作，最好就是使用網上區塊鏈瀏覽器（blockchain explorer），只要Google搜尋就可找到很多選擇，而筆者比較常用etherscan.com，可直接查看以太坊上的交易和智能合約的原始代碼。

智能合約需求看汽油價

瀏覽比特幣的區塊鏈，所有交易單純是把比特幣互相傳送，對比之下，瀏覽以太坊的區塊鏈，可以看到林林總總具有創意的智能合約。以太坊平台上，任何智能合約都與錢包地址擁有相同的地位，兩者均可以傳送或持有以太幣，新的智能合約也可以跟已經在運行的智能合約互相溝通或傳送虛擬貨幣。透過不同的智能合約之間互相合作，可以組合成很複雜的商業邏輯，滿足社會上不同領域的需要。以太坊的出現，確實為區塊鏈技術賦予了無限的可能性。

分析以太坊平台，還要懂得看汽油價。以太坊智能合約的運作是逐行程式代碼收費的，每執行一次也需要重新付出若干的汽油，可以比喻成一個逐次收費的數碼律師。汽油的價格用以太幣結算，每單位汽油值多少以太幣則由市場力量決定，情況像算力拍賣會。如果以太坊運算力供不應求，智能合約用家為求提升執行效率，可以自行提升汽油費用，吸引礦工盡快將該筆交易放於區塊鏈上，導致汽油價傾向上升，合約執行成本提高。以太坊在推出初期的時候，由於容量不足以滿足全球智能合約計算量的巨大需求，曾導致汽油價急升。以太坊2.0的一系列的改革預期會令以太坊效率和容量大大提升，有助紓緩平台算力不足的情況。