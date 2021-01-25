國泰（291）公布去年12月份客、貨運量數據。由於疫情全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空在12月份載客39,989人次，按年跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1 %。乘客運載率下跌66.6個百分點至18.4 %，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.2%。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。

國泰航空於12月運載120,218公噸貨物及郵件，按年跌32.3 %。月內貨物及郵件收入噸千米數按年減少 23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減36.9%。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載貨量較去年下跌34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5 %。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務面對的挑戰持續嚴峻，月內增加往來北美、南太平洋和部份地區航線的航班，運力較11月增加約8%。整體來說，12月份的平均每天載客量及乘客運載率均處於低水平，分別為1,290人次及18.4%。

12月上旬，英國留學生於寒假返港的需求有所上升。然而，香港政府於12月22日禁止由英國來港的航班，以應對當地的疫情惡化，加上來港旅客於指定酒店的隔離檢疫期由14日延長至21日等，均嚴重打擊12月下旬的客運業務。於12月28日僅接載490名乘客，是自6月15日以來的單日新低。1月份恢復運作部份由香港前往倫敦的航班，惟由英國回港的航班仍暫停運作。

至於貨運業務，於2020年底的表現與下半年整體走勢相若，相對較為理想。年底來自中國內地和香港的出口需求動力較預期為長，帶動12月載貨量按月增加約3%。整體貨運市場持續活躍，推動運載率的增長，12月的80.3%平均運載率為2020年的最高月均水平。由於貨運供求持續不平衡，市場對貨運運力需求持續殷切，故此在12月營運了713對只載貨的客機航班，僅較11月高峰輕微減少。

至於來自東北亞和西南太平洋的貨運表現亦令人鼓舞，尤以處理優先和特殊貨物需求為甚。林紹波指，於上月開通澳洲荷伯特的季節性貨運航線，將鮮貨農產品從塔斯馬尼亞省首府出口至亞洲各地。亦於1月開辦往來香港及利雅得的全新定期貨運航線，以滿足運送電子商貿和其他一般貨物（如成衣）的強勁需求。

另外，國泰指已準備就緒，開發了專用疫苗運送方案，確保成功將疫苗空運至全球各地，「我們會充分運用積累多年的藥品空運經驗，利用我們廣泛的貨運網絡支援疫苗運送。」

不過，今年2月起，香港政府將會要求駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力，而實際影響程度則有待確定，並會視乎多項因素，包括採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等。在現階段或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%；每月營運現金消耗則會由目前約10億元至15億元，額外增加約3億至4億港元。

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