金管局去年12月公佈，正與中國人民銀行數字貨幣研究所研究使用數碼人民幣進行跨境支付的技術測試，上海緊隨強調該市將推進數碼人民幣試點。

內媒《證券時報》報道，上海市長龔正日前作《政府工作報告》時指，該市將於今年推進人民幣試點，並強化全球資源配置功能，推動金融業擴大對外開放，與及促進貿易創新發展，大力發展離岸貿易等新業態新模式，推進浦東綜合交通樞紐工程，及提升蘆潮港集裝箱集疏運體系能級。

他又指上海2020年全年生產總值增長1.7%，地方一般公共預算收入在更大規模減稅降費下下降1.7%。城鎮調查失業率穩定在4.4%以內。居民消費價格上漲1.7%。

金管局總裁余偉文上月指，人民幣在香港使用其實已十分常見，數字人民幣定位於流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利。該局發言人上月指出，相信數字人民幣將來會為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，亦有助促進粵港澳大灣區的互聯互通。

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