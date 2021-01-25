上午9時20分

港股今早高開229點，報29677點；H指亦高開71點，報11748點；騰訊（700）高開2.3%，報707元；美團（3690）亦升1.15%，報384.6元。

上午8時39分

港股黑期最新升143點，報29590點；較現貨高水143點。

隔晚五美股回吐，而本周美國公司去年第4季GDP，市場預期單季經增長為4.7%，全年則萎縮3.5%，聯儲局亦將於本周議息，市場預期當局將會按兵不動。此外，本周多間企業公佈業務，包括蘋果、Facebook、Tesla及強生。

港股ADR於上周五表現個別發展，其中騰訊（700）較港股收市再升1.36%並升穿700關口，折合報700.4元；友邦（1299）亦升0.76%，折合報101.2元；阿里巴巴（9988）則無升跌報250.6元。

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