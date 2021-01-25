據外媒報道，美國準備玩能源，有消息指拜登政府計劃永久凍結美國的石油同天然氣租賃，細節最快今個星期就會公佈。搞乜？

首先要明白，美國本土石油開發，分為私人土地開發及向政府租地開發。所謂凍結石油同天然氣租賃，涉及的為後者，即政府不再批租，過去已批租的不受影響。在上述消息流出前，其實拜登一上任已馬上簽署多項行政命令，其中包括一項暫停原油開採命令。根據美國內政部備忘錄，在政府審查聯邦礦產租賃計劃相關法律和政策影響時，內政部無權發放新鑽探租賃或許可證，為期 60 天。

拜登競選時就提出要講環保，限制美國溫室氣體排放，所以要永久禁止在聯邦土地進行新鑽探。因為美國政府所提供的土地租賃，就佔美國石油產量 10%。上述消息若成真，帶來最大的影響，係油價短期內未必有大變，甚至會跌，但中長期油價要升，而且係大升。

政府要扶持新能源，做得一樣，就會有第二樣。有好多種方法玩能源，比如限制石油開採、提煉、運輸的基礎設施建設。回想舊年，當儲存、運輸方面不順，石油庫存太多油價會跌，從而逼使產油商減少產量；將開採頁岩油的水力壓裂審批搞到有咁複雜得咁複雜，令你好難做；提高各類環保標準，令石化能源生產成本增加等等。

咁做有乜好處？要扶持新能源上，並不是單靠資助補貼就可以。要同時打壓石化能源開發，令其生產成本上升，產量減少，價先會高。然後拉開新能源同石化能源價差，新能源先有得做，市場先會有動力轉型。

轉型期間美國有可能短暫重回依賴外國能源進口狀態，因此扶持本土新能源亦會影響外交政策。事實上無論聯合國的2030年可持續發展計劃，還是即將召開的世界經濟論壇，都將新能源發展納入規劃範疇。衍生的大茶飯，其實係碳排放。

金融上的碳排放分為配額及排放權，配額就係現貨，而炒開股都知道「權」就係期貨。由於美國係國際秩序主導者，要綠能，讓美國牽頭玩能源，為的係重塑一套新秩序。往後的世界無論如何轉變，永遠記著分配二字。社會主義就係由分配開始。分配係本質，係體，係性。其餘一切任佢點玩，都只係一種存在，係用，係法相。所以碳排放重點在配額而非權，這部分日後再談。

Mr.Tregunter

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！