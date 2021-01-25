香港政府高官是改變香港民生城市規劃的決策者，但由於官場文化，不少高官沉醉於政府內部訂立的程序之中，提出所謂程序公義，以為是公平合理，但往往成為拖慢施政及面對新形勢新事物不能改變應對的阻力。

當年皇后碼頭要拆卸，讓新填海的新馬路興建，但因為之前政府的公眾諮詢是鬼鬼崇崇的展開，那些所謂當區區議員又不關心，又無知，所以社會大眾大部份是蒙在鼓裏，到工程要展開才引發成社會問題。其實當年只要把新路北移十米左右便可解決問題，當時特首以諮詢早已過期，程序已過，為了彰顯政府權威及程序公義顯官威，打死不改，更找來一些與政府關係密切的工程師出來提反建議，林鄭臨危受命出來撲火，一意孤行。

碼頭被拆了，政府還保存了局部的殘肢，但過了多年，碼頭蹤影全無，原本政府答應在天星及新碼頭之間，安置舊碼頭，結果發新聞說選址不合適便取消。

當年反對的媒體、組織也無人跟進，這就是政務官利用時間淡忘問題的方法，那些官方古物古蹟也是毫無作為，這就是《曹劌論戰》：「肉食者鄙，未能遠謀。」之千古定律。政府高官及那些自命古蹟專家至今都不明白，皇后碼頭的重要性不在於那個用石屎建的簡單碼頭，而是它與大會堂所組成的一個城市空間愛丁堡廣場，是香港少數小型的廣場，那是一個可以讓市民使用的休閒廣場，也把殖民地帶來的好壞集體記憶保存的地方。

今天這片廣場變成高官富人的司機等老闆下班的停車點，水靜鵝飛。在下去年6月曾經提及此事，及後有官回應會把碼頭重置在海邊，但無任何計劃地點，更無諮詢，以今日政府施政的龜速，可能又要等多二十年了。

著名建築師及術數家蔣匡文http://fb.com/chianghongman.michael

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