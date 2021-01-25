百度回港上市再有消息傳出，據《IFR》報道，百度擬最快3月香港第二上市。

日前百度宣佈3月1日召開特別股東大會，會就更改公司法定股本議案表決，涉及將公司股票進行1股拆成80股安排。按百度計劃，擬把公司的美國預託證券（ADS）由每10股代表1股A類普通股份，調整為每1股代表8股A類普通股。百度指對ADS持有人而言，方案不會改變每股ADS所代表的百分比權益，對ADS價格影響屬中性。

百度上周五收市價252.75美元，按1拆80比例，分拆後普通股價格會降至約31.59美元。回顧阿里（9988）2019年11月回流香港第二上市，亦先於同年7月落實拆股。

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