港股、美股炒風越來越瘋狂，熱炒股可以每日一至兩成速度炒上，於今日連登討論區財經台，熱門已被美股GameStop（GME）所佔據，而非今日股價升一成的騰訊（700），傍晚時段已有4個GME的同時出現於連登財經台熱門，人氣程度遠勝「麵咪媽」今早開po宣佈加注7500造淡，可見散戶目前正處於亢奮狀態！

GME近期炒起，是因為市場憧憬其連鎖電子遊戲實體店業務將轉型電商，刺激股價爆升，於上周二股價高於40美元之際，被沽空機構香櫞研究Citron表示該股只值20美元，上周五卻急升五成挾爆淡友。

GME由去年8月下旬至上周五收市65.01美元，股價已升逾11倍，今日市前交易再爆升，於市前升約三成之際，仍有連登網友表示已追入，「特價79蚊入左」、「前段85加倉後悔咗一陣，而家發現85先係特價時段」、「啱啱5點我以為自己87蚊摸頂入咗」，實情是前收市價為65.01美元。GME最新市前升56%，報100.87美元，散戶於市前升三成之際衝入仍有賺，情況甚為誇張。

更有網民「食蝙蝠啦你」表示於市前交易時段已買入再沽出食糊，一買一賣連開市也未等到便完成，並稱自己「細膽」，「84.5入咗，90走哂，袋幾百算數，利伸：細膽」。

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