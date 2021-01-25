富通保險推出最新合資格延期年金保單計劃，公司首席業務總監兼首席產品總監楊娟稱去年保險銷售升42%，認為港人對儲蓄及醫療有一定需求，續看好本港保險市場前景，料今年保險銷售仍有增長。

公司乘勢推出延期年金新計劃，入場總保費要求為24,000元，保證回本期最短8年，期滿時總內部回報率介乎3.28%至4.32%，最低保證回報部份達50%，並提供末期疾病保障及旅遊意外保障，年金期內不幸離世，可指定受益人繼續領取年金。

比對2019年11月富通推出的首款合資格延期年金保單，當時內部回報率為3.74%至4.8%，楊娟解釋，內部回報率有所調整，主要考慮外圍投資環境、債息變化。

至於香港人壽傳出賣盤，作價不足40億元，被問到公司是否有意收購，楊娟表示會留意市場併購機會，暫時無具體想法，亦未考慮打通銀保業務，並稱主力希望做好代理人及經紀業務。

富通保險去年12月委託市場研究公司進行街訪，訪問405名年齡20歲或以上的在職人士，了解疫情如何影響港人的退休規劃、理財意向和行爲態度，結果顯示受訪者普遍對退休生活較疫情前悲觀，約七成受訪者表示疫情後無信心安心退休，主要憂慮未來退休醫療開支增加、退休後缺乏穩定收入及難以應付退休開支。調查又顯示，港人投資策略亦轉趨保守，37%受訪者選擇持有現金儲蓄，儲備退休資金，25%受訪者對保本或風險較低的投資較有興趣，亦有不少人表示渴望退休後能有長期而穩定的收入。

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