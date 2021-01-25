香港麥當勞於社交媒體公布，由於近期船期比較混亂，由美國進口的脆薯餅有機會陷入緊張，購買超值早晨套餐的顧客可轉配粟米杯。

脆薯餅為麥當勞多個早餐組合中常見配菜，網民對脆薯餅可轉配粟米杯安排反應兩極，不少網民認為粟米杯較健康，希望安排日後可以繼續；但亦有網民指薯餅為麥當勞早餐靈魂，無薯餅不會購買。亦有網民要求麥當勞提供美國產食物資料，因為「以為中國產無食好耐」。

中國「麥當勞」2017年被中資中信資本取得大部分股份，正式更名為「金拱門」，新公司同時營運中港業務，但餐廳名稱「麥當勞」保持不變，其後中信資本決定進一步強化中國特色，把金拱門的代言人「麥當勞叔叔」換成虛擬人物「開心姐姐」。

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