美資摩根大通、高盛及摩根士丹利公佈，一共有278隻中移動、聯通及恒指相關輪證於未到期前提早停牌。當中涉及摩通56隻認股證、59隻牛熊證；高盛22隻認股證、98隻牛熊證；大摩26隻認股證、17隻牛熊證。根據發行商數據，摩通、高盛及大摩的中移動、聯通、恒指及H指窩輪牛熊證從今日起正式絕迹。

美國於去年11月將中移動（941）、聯通（762）、中電信（728）及中鐵建（1186）等涉及解放軍大型企業納入投資禁令，美資窩輪牛熊證發行商上月已停發被制裁中資股輪證，近期更開始逐步將相關輪證除牌，於1月11日已終止484隻衍生產品買賣，至今日更一刀切全線停牌。

美國總統特朗普在任期屆滿前連番對中資股進行制裁，港股方面的熱門股份包括中移動、中電信（728）、中芯國際（981）、中海油（883）及小米（1810）等等，未到期制裁的股份中，中芯的禁令將於2月1日生效，至於小米的禁令則於3月15日生效。

小米將被制裁 3美資輪證半日成交逾4,000萬

小米屬港股熱門股份，根據發行商，3間美資目前於市場供買賣的牛熊證46隻、窩輪71隻，料對市場影響較大，以今日半日計，相關窩輪牛熊證成交超過4,000萬元。至於3間美資發行商供市場買賣的中芯牛熊證僅2隻，窩輪22隻。

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