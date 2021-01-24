IP游戲營運商及發行商中手游（302）創辦人兼執行董事冼漢迪表示，日前推出的《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》（下稱：新射鵰群俠傳》）為公司首隻海外發行的手機遊戲，今年公司有重點海外開發計劃，今年目標是將海外收入佔比提升至2%。

冼漢迪說，中手游並非只專注內地市場，所以進軍海外是必然的事，「香港是出海的第一站，中國大陸只是起點」。冼補充，《新射鵰群俠傳》是首隻海外發行的手遊，去年8月在內地首次發行，月活躍用戶數（MAU）已逾1,000萬，預計東南亞是下一個目標。

中手游選擇香港作為進軍海外的第一步，冼漢迪表示，雖然香港市場較小，但澳門和台灣同屬繁體字市場，因此遊戲可以在三地同時發行，市場有一定規模。他坦言，旗下較亞洲風的手遊未必適合歐美市場，因此公司計劃首先進軍亞洲市場，可能之後製作國際化IP的手遊，例如Marvel和DC Comics等，再打入歐美市場，相對較合理。

冼漢迪指，在今年3月會推出有「街霸」和「拳皇」等IP的《全明星激斗》，抖音母公司字節跳動會為全球獨家代理。同為字節跳動作代理的《航海王熱血航線》亦會在今年在內地發行。另外，今年第2季會推出由騰訊（700）獨家代理，在內地發行的《真三國無雙霸》和有閱文（772）IP的《斗羅大陸-斗神再臨》。

中手游：無打算賣盤

《路透》早前曾報道，字節跳動就收購中手游進行談判，惟中手游後來澄清。冼漢迪指，現時會專注遊戲研發和發行，並無打算賣盤。

過去蘋果在Apple store的手機應用程式抽取30%收入作分成，現時只要開發者去年的年收入在100萬美元或以下，蘋果只收取15%收入分成，以鼓勵創作，而Google Play以至國內的平台亦有計劃仿效，冼漢迪相信未來只會有對公司更有利的分成安排，對公司無任何不利影響。

現時中手游有1,000名員工，遊戲研發人員有500人，冼漢迪指公司研發實力較強，但仍不足以支撐公司一年製作逾30款遊戲，因此公司有入股23間遊戲開發商，中手游會和各間遊戲開發商各合作1至3個遊戲。

在IP選擇方面，冼漢迪指在公司早期，即13至14年只會買內地的IP，但後期則針對全球市場，甚至部份遊戲只會在港澳台發行。他指作為上市公司，資金並不是問題，暫時沒有融資計劃，並且公司漸漸在遊戲和IP間取得平衡，從而吸引玩家「課金」。

字節跳動曾受到美國等國家制裁，問及與其合作有否擔心受到影響，冼漢迪表示，旗下手遊在不同國家發行，需要找在當地具實力的公司協助發行，而且遊戲沒有涉及色情、政治和暴力，不擔心違犯當地法規。

《新射鵰群俠傳》上周四正式上線

中手游於上周四（21日）推出《新射鵰群俠傳》，登陸港澳台地區。截止公測前一周，《新射鵰群俠傳》已有逾100萬玩家預約。

《新射鵰群俠傳》於2020年8月在內地首次發行，並得到有中國遊戲界奧斯卡之稱的金翎獎2020年度「玩家最喜愛移動網絡遊戲」。

《新射鵰群俠傳》主打「策略卡牌+輕SLG」，IP包括金庸筆下射鵰三部曲中所有作品，即《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》。遊戲內沿用港漫風格，角色以水墨畫描繪，主題曲為1983年黃日華版《射雕》的《鐵血丹心》，並由本地漫畫家、《風雲》 作者馬榮成設計登錄介面。

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