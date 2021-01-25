一切已成定局，股市升浪並未因拜登正式就任總統而告一段落，上周繼續瘋搶，說的是中小型股，羅素2000今年以來已揚近一成，道指和標指至今只升2%和3%，熟習大半年美股這個新戰場，當你見識過黑莓（BB）以每日兩成的速度攀升，6個交易日升88%，如果見到中型明星股單日飆逾20%，未必會特別驚訝，美股的深度，升幅的爽快度，名符其實是炒友的樂土。話分兩頭，羅素2000跑贏大股指數一大截，但以成交量來看仍相當有秩序，不妨繼續在中小型股裡鑽。

相較於拜登百天究竟會推出甚麼利好政策，美國人可能更關心1,400美元幾時到手，雖然議案仍有待參議院通過，但派錢買選票恐怕反對聲音唔會太大，後生的家陣當然是諗定買乜好，他們最有能力洗咗搵得返，究竟有乜股最能做到呢班後生的生意，市值過百億美金的美國購物網站ETSY不需要Samantha多寫，今日推介走年青人路線、市值較細僅25億美金的網上潮服購物平台Revolve Group（RVLV）。

RVLV包括兩個網上平台，首先是同名、價錢走街坊路線的Revolve，另外就是走奢侈路線的Forward，後者僅佔收入的16%，故業務主要仍是Revolve。現時美股走網上購物網站的平台，雖然都是網上買野，但事實上已經走niche，即憑着自己的優勢細分至不同市場，RVLV是走年青人的路線，針對是千禧代和Z代消費者，賣的都是靚靚的街頭服飾，潮服為主，價錢中50至300美元為主，唔好以為其消費力低，每張單平均價值也有232美元。

看好RVLV第一個原因，是其產品組合不乏自己和獨家的品牌，別的平台沒有，則沒有格價的空間，那就消費者覓得心頭好時更願意以原價去付費，可以維持高毛利率。

第二賣點是RVLV走KOL作為主力的市場推廣，除了名人外，該平台更會在平台招收一些 “ambassadors”(大使)，親身在各個社交平台親身試穿，務求透過這些KOL吸引同輩，社交圈有like and share，遠勝於花錢在社交平台，墮入多投入少回報的惡性循環裡。

第三個賣點有錢賺多現金，RVLV 11月時公佈第三季業績，淨收入微跌2%，毛利率則提升1.7個百分點至55.3%，受惠於各項開支減少，淨利潤和自由現金流按年大增逾倍，公司是淨現金的狀態，達到1.44億，經調整EBITDA按年升66%。

看到這裡可能你會問，疫情轉至網上概念炒了成年，2021年真係還有戲唱，實際上RVLV沒特別受惠於其主力產品，就是潮服，其變陣賣的是家居服、睡衣和美容產品，所以更值得期待的是當疫情回穩，大家行返街時，也就是高毛利主流產品抬頭之時。2021年，Samantha認為賣衫網站將會繼續享有後疫情的行情，因為肺炎疫情已經打死了賣衫實體舖，眼見銅鑼灣那三個旺場冇咗大半條命，Sam也是很唏噓，可見將來有更多年青品牌願意與RVLV這些黏性較高的網購平台合作。

https://www.facebook.com/stocksamantha

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！