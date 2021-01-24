美股自從11月中開展升浪，中間近乎未出現調整，萬眾期待，美股出現一次類似舊年九月嘅調整，清洗過度樂觀嘅持倉，然後繼續健康發展。上星期五，港股下跌480點，港股今年追落後，升幅係全球指數前列，本來預期港股下跌，美股都出現較似樣嘅調整，點知同晚道指只係跌0.57%，納指更加不跌反升。

港股出現調整，據稱，係因為北水流入減少。好多朋友都話，港股升跌冇邏輯，所以好難炒。高明嘅經驗係，港股升跌有時跟邏輯，有時唔跟邏輯，所以特別難炒。

美股一樣有deep state，但球場太大，創辦人為集資一路賣股揸貨唔多，主要股份幾億對眼望住出術冇咁易（總統大選後難講），加上AI盤多，反而更接近教科書嘅「有效市場假設」，即係升跌較合常理。

港股近年加多一個要求，叫做國情。近例係螞蟻集團取消上市以至阿里巴巴（9988）一系列事件，遠超本地會計佬、條例佬、莊家佬想像。所以呢幾年唔會見到香港有新晉股神，因為國情並唔係條例咁寫出嚟，冇model answers、冇圖睇，考試叻嘅本地精英永遠無法參透。

撇除一系列本地中概股，真正長升長有嘅港股係港交所（388）。港交所過去一年升89.5%；同期紐交所母公司洲際交易所（ICE）上升15%；納斯達克公司（NDAQ）過去一年上升27%。「2020年叱咤股壇我最喜愛股份」Tesla過去一年升649%。港交所係單一上市渠道，集條例及國情於一身，名符其實嘅尋租股。相對Tesla係賣「發現新大陸」概念。

所以港股vs美股，係睇你適唔適合。熟例熟國情炒港股如魚得水，轉炒美股未必適用。如果成日好勞氣講：「明明間公司業績得，點解唔升」，可能轉場美股會啱你啲。

高明

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