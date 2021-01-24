【本報訊】IP游戲營運商及發行商中手游（302）創辦人兼執行董事冼漢迪（圖）表示，日前推出的「新射鵰群俠傳之鐵血丹心」為公司首隻海外發行的手機遊戲，今年公司有重點海外開發計劃，目標是將海外收入佔比提升至2%。

新遊戲月活躍用戶逾千萬

該手機遊戲去年8月在內地首次發行，月活躍用戶數（MAU）已逾1,000萬，上周四登陸港澳台地區，冼漢迪指香港是出海的第一站，預計下一個目標是東南亞。他坦言，旗下較亞洲風的手遊未必適合歐美市場，因此公司計劃首先進軍亞洲市場，可能之後製作國際化IP的手遊，例如Marvel和DC Comics等，再打入歐美市場，相對較合理。

冼稱，在今年3月會推出有「街霸」和「拳皇」等IP的「全明星激斗」，字節跳動會為全球獨家代理。同為字節作代理的「航海王熱血航線」亦會今年在內地發行。另今年第二季會推出由騰訊（700）獨家代理，在內地發行的「真三國無雙霸」和有閱文（772）IP的「斗羅大陸—斗神再臨」。

字節跳動曾受美國等國家制裁，問及與其合作有否擔心受到影響，冼漢迪表示，旗下手遊在不同國家發行，需要找在當地具實力的公司協助發行，而且遊戲沒有涉及色情、政治和暴力，不擔心違犯當地法規。