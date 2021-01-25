●大灣區商用物業運營服務供應商星盛商業管理（6668）上市前夕在富途暗盤表現最好，曾高見5元，較招股價3.86元高出29.5%，每手（1000股）賬賺1,140元。

輝立交易場現報4.2元，升8.8%。耀才暗盤報4.3元，升11.4%。

●由雅各臣（2633）分拆旗下保健品分銷公司健倍苗苗（2161）上市，將明日起招股，招股期至本周五（29日）中午，預計將於下月5日（周五）掛牌。每股上市價為1.2元，每手（2,000股）入場費為2,424元。公司料集資1,060萬元，中國銀河國際證券為獨家保薦人。

健倍苗苗是香港保健品分銷公司，經營保濟丸、唐太宗、德國秀碧等品牌；分拆完成後，雅各臣將持有健倍苗苗不少於50%權益，而健倍苗苗將繼續為雅各臣的附屬公司。

另外，雅各臣將透過實物分派方式分派股份，每位合資格的雅各臣股東每持有8股雅各臣股份可獲分派一股健倍苗苗股份，估計上市初期，健倍苗苗或會面對一輪沽壓。

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