藍田麗港城第5座疑因「垂直傳播」 爆疫，E單位居民須撤離。地產代理表示，整個麗港城現時約有180個買賣放盤，而爆疫的5座，全幢放盤量僅一個，正好是低層E室，該單位屬3房戶，叫價1,000萬元，因撤離關係，都被迫「封盤」。

建有逾8000個單位的麗港城，屬九龍東大型屋苑之一，利嘉閣地產萬達人表示，目前，屋苑放盤約180個，佔整體伙數僅2.2%，屋苑早前不同座數均錄零星染疫個案，暫未見放盤業主大規模封盤，或不公開單位於睇樓客參觀。不過，由於第5座新近多人染疫，該廈居民並須撤離關係，該座一個低層E室放盤，放賣亦要「叫停」，單位實用面積687方呎，建築面積875方呎，叫價1,000萬元。

本月麗港城暫錄22宗成交，有望超越上月整月錄23宗水平。

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