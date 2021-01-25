據Coindesk，以太幣（Ethereum）在今日上午破頂，最高報1,476.12美元，現報1,424.6美元，24小時升7.68%，市值為1,628.31億美元。以太幣由今年初至今，升幅逾96%，而同期比特幣升幅只有13.82%。

《彭博》引述市場研究機構Fundstrat Global Advisors分析師David Grider指，以太幣最高可以達到10,500美元，較現時約高6.37倍。David Grider表示，以太幣可繼續受惠去中心化金融（Decentralized Finance）的熱潮，因為當中大部份應用建基於以太坊，即以太幣的區塊鏈平台。

David Grider說，投資以太幣是眾多加密貨幣中，成本效益較投資其他貨幣高，又認為區塊鏈運算很有可能是雲端的未來。最後，他相信以太坊經過ETH 2.0的升級，會更有利於以太幣的未來走勢。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！