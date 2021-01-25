ViuTv的《男排女將》是繼《教束》後我最愛的本地電視劇，好睇到我不忘私訊騷擾魯庭暉大讚，他人很nice，卻不忘向我推銷肥仔月底會出的solo和陳蕾的音樂。Stephy固然正，愛屋及烏，我對Viutv那班仔也多了好感。這兩年也人變得眼淺，睇劇會睇到淚崩。

ViuTv勢好，TVB大勢已去，找了兩個矮的高層救亡。我不能說這是錯誤的商業決定，因為TVB是打大灣區觀眾，那兩個高層天生一副大灣區人的相貌，我這普通香港人是不能理解的，正如的士陳在香港是賣不出市場，在大陸卻灸火可熱，搵錢多過古天樂。大灣區的品味，我不明，也不需要明。

上一次我對電視着迷的世界是看台劇，後來再追看台灣的綜藝節目，台劇今天依然在發光，《我們與惡的距離》紅遍華人地區。我看台灣綜藝的年代，是王偉忠和詹仁雄打橫行的年代，概念上你可以類比他們為俞琤和林日曦兩師徒，方便理解而已，但都是媒體界的鬼才。王偉忠是管理人，詹仁雄是製作人，但也是文化人，會出書畫畫，有自己個人的創作。

他們經手的節目紅遍兩岸三地。中學年代要睇年輕妹妹的，會看黑澀會，睇仔會睇棒棒堂。選秀節目會看《超級星光大道》，林宥嘉、蕭敬騰、楊宗緯、徐佳瑩、林育群、梁文音......都是那出來，後來亞視也做選秀，印象中羅力威和陳蕾也在此出身，TVB也參考了，好像是巨聲幫之類吧。《大學生了沒》專門找一些大學奇人異士和靚仔靚女，談些有的沒的，由樓下小吃講到性話題。大悶鍋類近《頭條新聞》，最厲害的要數《康熙來了》，不論中港台一線政客到明星，都會上這節目。女主持小S會性騷擾馬英九，問洪秀柱多久沒性生活，打探連戰穿什麼內褲，跟蘇貞昌互動衝衝衝，卻也會跟李敖講讀書，搞屁認真什麼的，全部都做，所以香港上年有個爛咖節目上送花給葉劉讚人腿美，只算小巫見大巫。

眼球只有一雙，電視台的敵人是像YouTube等內容平台自媒體，不過自媒體有經費限制，沒有warehouse級別的製作。現在YouTube做時評、訪談本小利大，一個鏡頭走天下，加少少後製就可以了。介紹吃喝玩樂的內容可能有更多拍攝要求和特效，但也不是難事。以前我做電台學剪聲已經學到叫救命，現在好多後生仔都應付到，還可以做更複雜的效果。不過，做選秀、找素人、late show live chat等製作，電視台依然有規模優勢。好像黑澀會、棒棒堂、《超級星光大道》等節目是本小利大的，有才華有外貌又想紅的素人多的是，最重要是價值不貴，萬一電視台發掘了他們潛能，更可「趁低吸納」簽經理人合約自家培育，incubate這些新人好比天使投資，以一博百，比簽周柏豪更高性價比。

參考台灣好了，電視台做紅了選秀和發掘素人的部份，但他們沒有綁實這班人，像蕭敬騰現在大紅大紫，《超級星光大道》和製作團隊老闆卻分不了太大利益。台灣的進步很快，以前選舉政治人要上康熙來了打卡，現在不用賣賬給電視台，蔡英文宋楚瑜和韓國瑜會上網上late show博恩夜夜秀和拉攏KOL波特王和鍾明軒，世界變了，香港還有進步空間。

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