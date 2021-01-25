香港小輪（050）及帝國集團合作發展，由恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御系列第3期帝御·嵐天最新已上載樓書，並將於明日公佈價單，料最快下月推售。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，帝御‧嵐天將於明日推出首張價單，並最快於本周上載銷售安排，料最快2月上旬推售。林達民預告，是次3期價錢將參考項目1、2期，其中部分單位折實售價更低於300萬元。

帝御·嵐天設有557伙，全屬標準戶型，間隔由開放式至兩房，實用面積介乎184至388方呎。據樓書所見，項目最細184方呎的蚊型單位為7座2樓12室，屬開放式戶型，並連119方呎花園，戶外空間幾乎比室外大。

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