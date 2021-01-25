中原集團主席施永青表示，在政治環境及疫情下，香港樓市何去何從，社會上有不同睇法，不少人認為目前樓價偏高，充滿泡沫，與大眾的購買力脫節，甚至有人說香港的樓價是被炒家炒起，如這說法成立，樓價便是偏高。惟政府實施多項樓市辣招，樓市已沒有炒家，而造成樓價偏高的原因，是香港的樓並不是賣給所有人，而只是賣給收入最高的三成人。

施永青指，現時每年一手供應僅1.5萬伙，以香港250萬個家庭計，1%已有2.5萬個家庭，三成人都爭崩頭，所以如以一般人的收入是反映不到真實的樓市，足以解釋現時樓價不是被炒起，而是被「唔夠分」的樓市造成。施亦指，目前大部份消息均不利樓市，包括社會事件、肺炎疫情及移民潮，很多行業難以經營，失業威脅嚴重，令香港樓價受盡壓抑，當不利因素消除，樓價便不應停留在現水平。

預測今年樓價升15%

他稱，目前樓市靠用家支撐，當疫情過後，本港下半年各方面都會改善，經濟活動增加，樓市將重現投資需求，當有了投資需求，「用家都積極啲」，中小型住宅及豪宅交投都會轉趨活躍，全年樓價升幅達15%。被問到業界普遍預測今年樓價升幅約5%至10%，施生會否過份樂觀，他稱自己一向是保守的人，「唔係特登谷大佢」，並指自己在佔中後已減持物業。

對於移民潮對樓價的影響，施永青認為，社會上有一定程度撕裂，有一部份人對香港睇淡，離開香港情況確實存在，但與80年代移民潮不同，當年好多都是富裕起來的人，手持不止一個物業，但現時走的人年紀相對較輕，手上物業相對有限。施曾向前綫同事了解，樓市好淡爭持，有人放盤就有人買，成功吸納比例很高。他亦提到年輕人「出去見過世面係好」，但相信在比較過後，「最後會返轉頭」。施透露曾認識一位「好黃」的朋友，最近也賣出物業，但並非第一時間投奔怒海，始終全世界都有疫情，而且不是所有人都是國安法的捉拿對象，故相信移民潮會有衝擊，但會淡化。

對於近期樓市出現小陽春，施永青表示，第4波疫情令市場停頓，積累的購買力在農曆新年前爆發，「會唔會呢次放咗，新年後就少咗」，他認為不是完全沒有機會，因為不少購買力被消化，過年後要再看形勢，例如股市，當形勢轉趨樂觀，新的購買力便會釋放出來。

豪宅方面，施永青認為，經濟及政治不利豪宅市場，但本港物業對外地人仍有吸引力，無論業權保障、市場透明度及套現能力，都比大陸優勝。因此，與大陸比較，外地客對本地豪宅投資意欲較強。

集團去年佣金收入160億

中原地產今天舉行「2020年度營業獎項頒獎典禮」，中原集團行政總裁施俊嶸稱，集團去年佣金收入達160億元，促成買賣及租賃宗數逾395,000宗，中原香港佔42.7億元，當中住宅部佔38.5億元，工商舖佔3.8億元，期望今年將回升至56億元，按年大增45%。集團於2020年全年足成10,976億元成交金額，相比2019年輕微增加，佣金收入約160億元。

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