大媽挺港女！今年以嚟，北水湧入港股高達2,500億元，咁大規模，唔係一般大媽，主力其實係內地基金大戶，甚至有國家隊身影。北水南下，除咗「撐被制裁股」、「佔領中環」、「奪取定價權」，亦反映中央透過拓闊對外投資渠道，釋放資金外流，減慢人民幣升值過快壓力。

北水今趟掃完三大中資電訊股，再掃中資科技股巨頭，抱團炒高。不過，香港作為國際代理人滙聚之地，北水想喺鱷魚潭食大茶飯唔係食硬。舊年7月中芯（981）回A就係一例，股價一個月掃高1.4倍，但兩日間插低近四成。雖然話「升勢勿估頂」，但跟北水炒宜做好風險管理。

北水炒高權重股，指數亦水漲船高。恒指上周四破三萬關後回調，翌日跌穿近月升浪沿路而上嘅5天線，但周一迅即重上該線，收30,159，升2.4%。恒指喺聖誕節後由26,300水平開始呈45度角上升，一個月累升一成半，已overshoot，短期或會調整，支持睇5天線同上周二上升裂口。

值得注意嘅係，周一升市功臣又係科技巨頭ATMX同港交所（388），52隻藍籌中，六成半（34隻）報跌，反映大市升勢唔夠全面。不過，喺藍籌升幅榜中，有隻舊經濟股打入四大，就係申洲（2313）。申洲係中國最大嘅縱向一體化針織服裝製造商，具內需概念兼受惠全球經濟復蘇。

隨着疫苗面世，各國疫情有望受控，經濟有望復蘇。野村上周發表報告，預期申洲上季定單強勁增長，增長勢頭更會持續至今年上半年，並上調其目標價至176.2元。花旗月初亦發表報告，預期申洲可望受惠RCEP，並上調其目標價至175元。申洲周一破頂，收163.2元，升5.4%，呈頭肩底，可候160元左右收集。

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