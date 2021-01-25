大行相繼上調騰訊（700）目標價，其中花旗更將目標價由734港元上調至876元，成為全球最高目標價，較現價上升空間17%，維持「買入」評級，看好微信收入增長、全球遊戲市場強勁等。騰訊股價升近8%，曾見747新高，現報743.5元。

花旗發表報告稱，微信步入第11年營運，其超級應用生態系統的影響力不斷增加，包括搜索、電商交易、視頻社交、服務需求（市政、交通、醫療等）整合等，皆呈現出利潤增長的動力，有利未來10年發展的前景。

此外，騰訊不斷擴大遊戲市場的市佔率，加強IP產品，又提高企業客戶業務的吸引力，故將目標價調高。按此現金流折現率作估值，預測今明兩年的市盈率為41倍及34倍，維持「買入」評級。

騰訊自今年初起獲北水大舉掃貨，使股價衝破700元關口，屢創新高。花旗是目前將騰訊目標價定最高的大行，麥格理亦上調至846元，評級「跑贏大市」；招商證券及瑞銀則上調至829元、830元，維持「買入」評級。

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