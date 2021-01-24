【本報訊】新一波港人移民潮出現，港樓成沽售套現對象， 近期不少蝕讓成交更不乏「移民盤」。正當南豐的將軍澳日出康城LP10剛開售之際，同區LP6即錄得首宗二手成交，屬明賺實蝕個案。

市場消息指，上述LP6首宗二手成交，為1座低層J室，實用面積484方呎，屬於兩房間隔，剛以776萬元售出，呎價16,033元。區內代理表示，原業主為一對年輕夫婦，2018年10月以690萬元買入單位，上月才收樓，而且單位屬全新未住過，因移民才急於賣樓，原本叫價800萬元，最後減價40萬元成交，賬面獲利86萬元。不過，由於持有物業不足三年，該對夫婦願支付樓價10%額外印花稅（SSD），涉及辣稅77.6萬元，再計及釐印費及出貨佣金，估計實蝕約25萬元離場。據知，兩夫婦已移民澳洲，近日專程回港賣樓。

十大屋苑周末成交跌三成

屬2003年爆發沙士源頭的九龍灣淘大花園E座，有業主於四年前以550萬元入市，現以平手價離場。利嘉閣鮑允中稱，單位為E座低層3室，實用面積375方呎，業主2017年9月以550萬元購入單位，因急走關係，所以願意以平手貨沽；再者，單位為最低層，叫價由上周575萬元減至558萬元，最後以550萬元賣出，呎價14,667元，屬近期新低，比市價略平30萬元。若計及使費，料實蝕約27萬元離場。

中原統計的十大屋苑，過去周末成交量回落至17宗，按周跌近三成。中原陳永傑稱，近日疫情較為反覆，影響睇樓活動，一手搶客及不少筍盤被消化，現時買家大多不想高追入市，令交投放緩。

元朗納米樓呎價重上2萬元。消息指朗屏8號5座中層J室，實用面積202方呎，開放式間隔，以411萬元成交，呎價20,347元。