快手於本港上市進入最後直路，帶動騰訊（700）今早股價顯著造好，曾升逾6%，高見735元，最新報723元，升4.7%，成交1154萬股，金額達到83.56億元。

根據銷售文件披露，公司計劃出售3.65億股，招股價介乎105至115元，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資額介乎383.47億至420億元，買賣單位100股，入場費11615.89元。是自去年五月Uber以來，集資規模最大的科網股，公司於本周開始路演，並於本周五結束，預計於下月5日（下周五）掛牌。

公司將引入10位機構投資者，包括淡馬錫、阿布扎比投資局、GIC、景順、富達、貝萊德及加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB），合共認購約24.5億美元股份，有關投資者承諾股份禁售期為6個月。

快手為Tiktok主要競爭對手，並由騰訊持有21.6%，於去年9月份活躍用戶2.62億，去年首9個月收入按年增長49%至407億元人民幣。

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