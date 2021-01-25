自工商物業撤銷「雙辣稅」後，不少投資者趁機沽貨套現，其中資深投資者、「磁帶大王」陳秉志近期連放多項物業，最新市傳以8,000萬元沽出旺角弼街地舖，15年賬賺4,200萬元離場。

市場消息指，旺角弼街60至62號地下62A、B號舖，地舖連閣樓面積約2,000方呎；據悉，原業主陳秉志或相關人士最初叫價1億元放售，其後勁減2,000萬元或兩成，至8,000萬元易手，呎價4萬元。舖位現由連鎖便利店及食肆每月共以20萬元承租，租金回報約3厘。

資料顯示，陳秉志或相關人士於2005年2月斥3,800萬元購入上述舖位，持貨15年，賬面勁賺4,200萬元，物業期內升值1.1倍。

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