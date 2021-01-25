1.Big Tech放榜

美股三大指數期貨個別發展，納指100期貨獨領風騷升近1%，標指及道指期貨分別跌0.1%及0.6%。

大型科技股如AMD、Microsoft、蘋果、Facebook及Tesla等相繼於本周出業績，AAPL提前炒起創新高，盤前高見142.7美元。

相關的概念股如5G晶片股高通（QCOM）、AMD同業Nvidia（NVDA）正被市場密切注視。

2.中概股

港股有北水帶起，美國上市的中概股亦停不了，一隻市值約10億美元，名為111廣東壹號大藥房連鎖有限公司（YI）盤前升逾兩成，佔據美股ADR升幅榜。

新股電子煙概念股霧芯科技（RLX）第2個交易日繼續有追捧，股價盤前升近一成至32.25美元。

其中Cathie Wood持有的中概股騰訊ADR（TCEHY）、百度（BIDU）及貝殼（BEKE）分別升8.7%、3%及4.3%。

3.Reddit打大鱷？

「鬼佬版連登仔」Reddit用戶繼續開Party模式炒起GameStop（GME），股價盤前一度高見136美元，即較上周五收市價高逾1倍。不過最新升幅收窄至大約50%，報99美元水平。其中一名網民貼倉聲稱以平均15.36美元成本買入3215股GME，要見到1000美元才沽貨。

另外，在Reddit子討論區r/Wallstreetbets中被廣泛討論的股票延續升勢，例如Blackberry（BB）及Palantir（PLTR）分別抽高42%及3.5%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！