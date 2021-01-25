恒指周一爆升711點，收報30,159點，創31個月以來新高，大市主板成交2,869億元。港股通南向資金買賣成交為898億元，佔全日成交逾三成；北水淨流入錄193億元，比起上個交易日僅94億元，增倉步伐再次加快。

十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，騰訊（700）獨佔鰲頭，北水成交123億元，佔全日成交35%；美團（3690）以65億元居次，北水佔總成交超過一半；中芯（981）有七成成交來自北水。

北水持續增持騰訊，淨流入達67.5億元，加上獲多間大行上調目標價，股價應聲升一成，收報766.5元創新高；排第二的港交所（388）獲增倉18.8億元，股價升8%。中芯股價在北水淨買7億元下，亦升一成。

值得一提的是，港交所數據顯示，華潤啤酒（291）均打入滬深港通的十大成交活躍股，滬港通成交為12.69億元，深港通為17.43億元，北水共計成交逾30億元，惟該股份全日總成交僅23.8億元，針對兩者出現偏差，本報正向港交所了解情況。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！