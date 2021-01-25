樓市氣氛轉旺，市場再錄名人趁勢沽貨。市場消息指，由新地（016）郭氏家族之親戚、恒地（012）執行董事郭炳濠持有的淺水灣道37號3座高層A室，實用面積848方呎，最新以2,350萬元沽出，較原本叫價2,450萬元低100萬元，呎價不足3萬元，低見27,712元。據土地及公司註冊處資料顯示，郭炳濠透過公司持有上述物業，於2008年初以1,450元購入，持貨13年賬面獲利900萬元，樓價升幅62%。

翻查成交紀錄，淺水灣道37號對上一宗成交已是兩年前，於2019年1月錄得，同樣是3座高層A室，為郭樓下一單位，當時以2,850萬元成交，呎價33,608元。意味郭今次屬平價沽貨，比兩年前高位賣平500萬元或18%。

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