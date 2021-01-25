被連登網友視為「契媽」、有科技股女股神之稱的Cathie Wood，一反傳統「價值投資」哲學，大膽投資破壞性創新科技公司，往往大派零用錢，使Ark Invest選下多隻科技股ETF灸手可熱。近年契媽不斷增持中概股，被神算手點名的股份，今日都爆升至少半成，移卡（9923）更升近14%，認真厲害。

根據Ark Invest Fund官網顯示，契媽旗下持倉最多的中概股，是近日被多間大行上調目標價的騰訊（700），佔基金規模達1.94%；其後依次為百度（1.92%）、貝殼找房（1.03%）、虎牙直播（0.58%）。

恒指半日升逾500點，高見30,107點，契媽持倉名單中，有在香港上市的中概股均大漲。其中兩隻股份已升超過一成，移卡（9923）升幅最勁，漲近14%至78.6元，佔基金規模0.12%；眾安在線（6060）亦升11%至48.95元，其持股0.11%。比亞迪（1211）配股後繼續熱炒，升7.15%至272.8元，持股0.17%。

ATMXJ中，騰訊已企穩700元以上，升8.4%報749.5元，曾高見760元；美團（3690）及阿里巴巴（9988）亦升逾4%，美團現報399.2元，一度衝破400關口，高見407元，其持股0.16%；阿里巴巴報261元，持股0.34%；京東（9618）升近6%至386.8元，其持股0.47%。

值得一提的是，隨着中概股掀起回歸潮，契媽不斷加倉百度，在ARK系列ETF中，百度成為第12大持倉股，最新揸約253萬股，市值逾8.6億美元，佔基金規模約1.92%。

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