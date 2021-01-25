日本駐香港領事館、日本貿易振興機構JETRO及香港日本人商工會議所本月聯合發表的香港營商環境調查顯示，與去年一月比較，有49.5%受訪在港日本企業認為，目前的營商環境「嚴重轉差」或「轉差」。大多數受訪者表達在政治穩定性、公眾秩序及施法方面均有轉差現象。

調查亦問到在港日企對「港版國安法」的看法，有54.4%受訪企業表達對「港版國安法」感到「非常擔憂」或「擔憂」，惟37.1%表示「不太擔憂」或「沒有影響」。但同時有65%受訪企業認為「港版國安法」對生意不會有影響，只有9%認為新法例對生意有負面影響。

在對「港版國安法」感到「非常擔憂」或「擔憂」的受訪企業中，有逾七成（71.5%）考慮到資訊安全性，亦有64.9%考慮到本港失去獨立法治。

與去年一月比較，有49.5%受訪企業認為目前的營商環境較去年「嚴重轉差」或「轉差」。大多數受訪者表達在政治穩定性、公眾秩序及施法方面均有轉差現象。展望未來一年，有55.8%的受訪企業認為營商環境不會有大改變，但在資訊流通、施法及政治穩定性方面將會持續轉差。

對於去年第四季的業務表現，有35.1%受訪企業表示較上一季度有好轉，主要見於運輸及倉務業，以及飲食及零售業；有18.1%及3.4%的受訪企業則分別指生意「轉差」或「輕微轉差」，佔比較上一季度有所回落，主要見於旅遊及酒店業。有近八成受訪企業認為，武漢肺炎是生意表現轉差的最主要原因。

調查於本月4日至8日進行，主辦機構向共638間在港日本企業發放調查，並獲266間企業回覆。

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