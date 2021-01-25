佐敦解封了，但政府封區無邏輯，話唔定聽日突然又封區，甚至會擴大範圍！今日佬編帶大家去到港版疫區秘境，探秘發燒隱世小店。

夜媽媽入到去，首先當然是整碗靚糖水。肺炎下的佐敦同平時是兩個世界，但我真心好想推介你地食，佳佳！

佳佳的糖水唔係好甜，曾獲米芝連殊榮款，而且價格平民，仲係唔少明星嘅糖水私竇添！必試推介包括隱世手磨核桃露、邪惡拉絲芝麻糊、人氣養生腐竹薏米糖水，簡直是平民打卡必去之選！

食完佳佳之後，就去我最鍾意嗰間食宵夜。向廟街方向行，轉個路口就聞到濃厚的香氣，即刻望到sharp醒打卡招牌「十八座狗仔粉」。

多汁魚皮餃，加多隻呃like鴨肶，極邪惡狗仔粉味精湯底濃郁，如果嫌不夠味，再落兩茶匙限定勁辣菜甫，太辣仲可以加錢飲涼茶。

根據兩日前的經驗，政府會在凌晨時分「突擊」封區，萬一不幸被封在內，就唯有條條揈等到清晨檢測。

不過到七點零鐘，就可以去澳牛門口等食早餐。澳牛呢個潮爆熱點，相信唔洗再多講吧。雖然用餐時間一般偏短，但聽聞仲有機會撞到至hot英語KOL蕭叔叔tim！

食完時間尚早，落埋尖咀美之買舊衫就perfect了。雖然傳聞說很多是死人衫，但我一於好少理。每次朋友問我去邊度買衫，我身上著的都剛好是美之的死人衫。這個潮人極秘聖地，大家千萬不要錯過！

兩日一夜行程，有得食有得玩，疫區經濟，就係咁簡單。

佬訊

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