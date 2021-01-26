經營「千色Citistore」、「APITA」和「UNY」的百貨業務的恒基兆業發展（097）發盈喜，預期截至去年底止全年股東應佔盈利較2019年同期增加約1.05倍。

盈利增加主要由於顧客對集團超級市場的食品及日常用品的需求有所增加；若干業主寬免租金；收到香港政府的「保就業」計劃的工資補貼，及2019年影響業績的一次性負面因素，如社會事件、一間門店的結業成本及一間主要店舖的翻新工程，今年並無發生。

自疫情以來，本港超市生意暢旺，整體超市銷貨額自去年1月至11月每月均錄得升幅，疫情肆虐的月份更罕見錄得雙位數字增長。最新2020年11月整體超市銷貨額錄43.7億元。

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