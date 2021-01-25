點擊參加【林本利2021牛年股樓部署】（早鳥價280港元）

牛年將至，股市牛氣沖天，恒指直上3萬點，全球疫情與政治動盪似乎都慢慢緩和，投資者翹首以待2021年經濟復蘇，希望能在牛年為資產增值，在股市和樓市上都大有斬獲。

investMAN最新舉辦【林本利2021牛年股樓部署】網上FAN享會，請來經濟學者、活道教育中心創辦人林本利博士，分析2021年香港股市和樓市走向，部署來年的投資策略及資產配置。

2020年舉辦的投資FAN享會，林Sir已提醒蘋果讀者要在24,000點左右建倉，兩手準備迎接受疫情和政局不穩的一年。轉眼來到2021年，恒指首月即攀上3萬點，到底今年的投資部署又要如何準備？牛年又有甚麼推介股？樓市又能否擺脫低迷現象？

立即參加2月1日（星期一）舉辦的【林本利2021牛年股樓部署】網上FAN享會，林本利親授他過去10年以來的贏錢攻略，讀者更可即場提問獲取投資理財建議，為2021牛年做好資產增值的準備。

【林本利2021牛年股樓部署】網上FAN享會

日期：2021年2月1日（星期一）時間：晚上7時30分至9時30分

播放平台：Facebook群組

收費：原價每位350港元，於2020年1月28日晚上11時55分前報名，可享早鳥優惠價280港元

截止報名日期：2020年1月31日（星期日）晚上11時59分

參加方法

1. 點擊參加【林本利2021牛年股樓部署】網上FAN享會

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條款及細則

* 疫情變幻莫測，課程有機會因疫情取消或延期，請各位留意電郵及 investMAN FB 專頁 公佈。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及 investMAN FB 專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

如有查詢，請於辦公時間：星期一至五早上10時至晚上7時，星期六早上10時至下午2時，致電 2990-7469 或電郵至 events@nextdigital.com.hk

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