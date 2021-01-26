恒指喺超大成交之下，小時圖形成「擴張三角形」，要有心理準備迎接超大波幅，向下明顯跌破29,300點就唔使多講，確認進入單邊跌市。向上嘅話，恒指明顯突破30,200點，指數以至個股都會更高速上升，以至美股都可能出現極端亢奮情況。呢一刻要確保倉位處於可承受水平。

《路透》上周五報道，話中國第四大豬肉生產商新希望六和出現超過1,000隻豬感染新型非洲豬瘟，今次新嘅豬瘟唔會令豬隻恐亡，但會令新生健康豬仔數目減少。以大陸病毒消息冚得就冚嘅慣性，睇怕已經造成一定程度影響。

回顧2018年一場非洲豬瘟，初時令到豬肉股下跌，但之後市場憧憬供應減少加快豬周期進入上升周期，令當時叫做中糧肉食嘅中糧家佳康（1610）股價爆升，半年內由1元上衝至3元樓上，及後2019年同2020年收入盈利大幅上升，反映市場憧憬最終應驗，舊年上半年生物資產公允價值調整前每股盈利35.5分，市盈率隨時只得4倍唔夠。

踏入今個星期，中糧家佳康無懼波幅市況連升兩日，股價舊年10月到而家呈圓底，近期成交增加正等爆邊。同系中國食品（506）早幾日炒起，單日升兩成半，中糧家佳康喺非洲豬瘟消息之下似乎快將跟炒。中糧家佳康有中糧香港揸29.1%，北水揸20.42%，亦係等北水挾上。

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