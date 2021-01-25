【本報訊】恒大汽車（708）以折讓9%、每股27.3元，增發共約9.52億股新股；消息公佈後，恒大汽車股價昨日一度創下歷史新高至50元，有份入股的劉鑾雄妻子陳凱韻（人稱甘比）賬面勁賺20億元。

向知名投資者配股增信心

恒大汽車與六名投資者分別簽訂認購協議發行新股，共籌集260億元；六名投資者當中，包括中國恒大（3333）主席許家印友好的劉鑾雄家族，其妻子、華人置業（127）執行董事陳凱韻，認購30億元，認購後持股分別佔擴大後總股數1.125%，同意鎖定認購股份12個月。

恒大汽車上周五（1月22日）收市價29.9元，而公司昨日裂口高開14.9%，報34.35元；於午後升至高位50元，升幅達67%。恒大汽車其後升幅略為收窄，以45.35元收市，全日升51.67%，市值近4千億元。以收市價計，由恒大汽車宣佈配股的一日內，甘比賬面賺20億元。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，該公司向知名投資者配股，能提高投資者信心，而且新能源汽車股當炒，不過認為市場上有更好的選擇，「新能源汽車股點解唔揀啲真係有架車，甚至技術上有更多把握嘅比亞迪（1211）呢？」

林嘉麒相信，一些電動車股已存在泡沫，但吉利（175）、比亞迪、長汽（2333）等，技術真的有突破，而蔚來發展亦不錯。