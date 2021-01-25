字節跳動旗下抖音勁敵、短視頻（影片）公司快手傳將於周二招股。據公司招股書指，快手現時是日活躍用戶量計是第二大短視頻（影片）平台，現時坐擁近5億月活躍用戶，擬集資最多60億美元，公司擬以同股不同權方式上市，估值最高達600億美元（4,680億元）。

快手現時主要透過銷售虛擬物品，提供不同線上營銷服務，以及收取電商銷售佣金進行變現，截去年9月底止九個月，直播打賞收入佔比達62.2%。公司提到，收入非常倚賴直播付費用戶數目及付費用戶平均收，若無法持續擴大或維持，公司收入或未能如預期增長，又提到現時開發不同業務，包括網絡遊戲、線上知識共享等業務以增加收入。

據聆訊後招股資料顯示，快手近年收入增速放緩。公司2018年收入203億元（人民幣，下同），按年升1.43倍，2019年收入391億元，按年升92.7%，去年首9個月錄406.8億元收入，按年升49.18%。

截至去年9月底止九個月，快手是全球是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台；以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台，日活躍用戶均在平台使用逾86分鐘，每日到訪平台平均10次。

快手於中國的直播電商的商品交易總額（GMV）於至去年11月底止十一個月，其電商業務GMV逾3,300億元。

值得注意的是，快手自2017年以來仍錄得虧損，2017年、2018年及2019年分別錄得200.4億元、124.29億元及196.51億元虧損，去年首9個月則錄得973.71億元虧損，按年擴大59倍，若扣除可轉換可贖回優先股公允價值變動892億元後，經調整虧則為72.44億元，主要由於加大銷售及營銷投入等戰略決策。

以收入增速計算，快手近年線上營銷服務佔收入佔比增速最快，由2017年升至去年首九個月的32.8%。

抖音用戶活躍率仍佔優

快手及字節跳動旗下抖音是中國兩大短影片平台，抖音的演算法主要向用戶推薦新內容；快手則着重以相識或互相關注的用戶作為推薦內容。

若將兩者比較，抖音擁有較多活躍用戶。據中金研究顯示，抖音系（抖音、抖音極速版、抖音火山版）現時日活躍用戶達6億戶；快手系（快手、快手極速版）有約3億戶。

抖音系主要收入來源同為廣告、直播及電商等。據內媒統計，去年預計營業收入達2,200億元。據Questmobile數據顯示，據QuestMobile數據顯示，去年上半年抖音月活躍用戶數達到5.1億人，快手月活躍用戶數達到4.3億人，用戶活躍率分別為57.5%和50%。抖音每月人均使用時間為1569.5分鐘，快手則為1162.6分鐘。

中金預計，去年中國直播打賞市埸規模達1,826億元，當中抖音及快手市佔率約50%。電商直播方面，數據顯示阿里巴巴（9988）旗下淘寶仍有在中國最大市佔率，但快手已為第二大。

獲客成本較同業高

快手由創始人宿華及程一笑於2011年成立，最初成立一個讓用戶製作及分享Gif圖的手機應用程式。公司於2012年開始轉型為提供短影片平台，用戶可在其平台上創作、上傳及觀看短影片，期後再推出社交平台、直播等功能，2018年推出電商業務，2019年8月推出快手極速版。

快手被內地投資者稱為「佛系營運」，成立5年後才建立推廣部門，7,000萬每日活躍用戶量之前，全部都是靠自然增長，不靠推廣。惟於2019年抖音快速成長，令快手終於受壓，展開了激進的獲客推廣。

從單日活躍用戶推廣支出，2020年上半年快手為51.6元人幣，嗶哩嗶哩為38.2元人幣，而後者包括內容和推廣支出，前者不包括內容；而新增日活躍用戶推廣支出，2020年上半年快手為214.6人幣，嗶哩嗶哩為120.5元人幣，顯得快手獲客成本偏高、效率偏低。

據內地企查查數據顯示，快手自成立以來一共經歷了9輪融資，背後的投資機構實力雄厚，包括晨興資本、紅杉資本、百度、騰訊、淡馬錫、馬雲持股的雲鋒基金等。在最新一次融資輪次中，快手融資了近30億美元，估值達到了286億美元。摩根士丹利日前發表報告，估計快手上市後市值達700億至970億美元（5,460億至7,566億港元）。

股東方面，騰訊（700）持股21.57%，為最大機構股東，百度持股3.78%，新加坡淡馬錫持股0.86%；宿華持股12.648%，程一笑持股10.023%。快手指，公司有與騰訊等遊戲開發商合作，按收入分成聯營線上遊戲。

分析：可以留力抽心通

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，不建議投資者將全部注碼用作抽快手，雖然有機會因超額認購觸發回撥機制，惟預計中籤率不高，反而可以分散投資其他新股，例如盛傳今個星期招股的微創心通，變相可以增加中籤機會。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑，亦建議投資者可以同一時間抽快手和微創心通，因為前者中籤率太低，惟只得一注資金的話，可以留意兩隻新股首兩日孖展認購的情況，再選擇一隻認購股數較少的新股，從而增加中籤率。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！