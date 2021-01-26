多家上市公司趁跌市前配股抽水。周二（26日）內共有3家公司計劃配股，合共集資33.5億元

據銷售文件顯示，中教控股（839）擬以先舊後新方式，配售1.22億股股份，每股配價16.54至17元，較今日收市價18.08元，折讓約6%至8.5%，籌20.2億至20.7億元。所得資金將用作潛在收購，及擴大和發展在大灣區的新校舍。瑞銀為獨家賬簿管理人。

另外，君實生物（1877）擬加速累計投標方式(Accelerated Bookbuild Offering)，配售950萬股，每股作價介乎82.12元至85元，較今日收市價90元，折讓約5.6%至8.8%，料最多集8.075億元。

首程控股（697）亦計劃以先舊後新方式，配售2.3億股股份，每股配價2.03至2.07元，較今日收市價2.25元，折讓約8%至9.78%，料籌最多4.76億元，設90日禁售期。所得資金擬00用於停車場營運、城市重建業務等。

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