提供財經公關及新股路演服務的皓天財經（1260）公佈，今日透過其間接全資附屬公司，與賣方李宏輝訂立協議，擬以2269.2萬元人民幣購入一深圳物業作辦公室。

該物業為位於深圳市南山區銅鼓路西、深南大道以北大衝商務中心，物業建築面積為420.22平方米。

集團指，現時設於中國的辦公室乃根據經營租約租用，並將於2021年10月到期。購入有關物業將為集團提供一個自有辦公處，從而提供更多空間配合集團的未來發展，帶來資本增值潛力，減低集團面對未來租金開支增加的風險，及確保集團持續營運。

皓天負責多隻新股公關工作，包括最新招股貝康醫療（2170），以及最近上市的網上車市（1490）及醫渡科技（2158）等。

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