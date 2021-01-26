受疫情及政治局勢影響，本港工商市道持續下滑。利嘉閣工商舖指，去年相關物業買賣登記跌至3,833宗，屬歷史新低；惟隨着疫苗面世，疫情有望逐步緩和，該行料今年工商舖成交有望反彈逾五成。

利嘉閣數據指，工商舖去年全年錄得3,833宗登記成交，按年下挫17%，並屬自1996年以來、即近25年歷史新低；而買賣登記金額亦只錄得625.61億元，按年大瀉四成，屬近17年新低。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，疫情有望於疫苗供港後得以受控，經濟活動將穩步復蘇，相信工商舖市道可望觸底回升，料全年整體買賣登記可增至5,800宗水平，按年顯著反彈約51%。

商舖市場方面，去年全年呈「量穩價跌」走勢，相關物業買賣錄1,099宗，按年微增1宗成交；涉及金額則錄約230.71億元，按年急挫43%。利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指，相信今年第二季兩地將可逐步「通關」，預料今年全年店舖買賣登記量可大幅反彈逾八成，重上近7年高位、即約2,000宗水平。

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