新盤市場升溫，帝國集團及香港小輪(050)屯門青山灣帝御·嵐天，屬帝御系列最後一期，發展商今日公佈定價，首批單位112伙，折實平均呎價15,020元，較去年7月1期推出時均價13,578元貴一成，亦較10月推出的2期均價14,585元則貴約3%，屬3期中最貴。

首批僅1伙折實平過300萬元，而折實300萬至330萬元則有11伙。入場單位是7座3樓09室，實用面積208方呎開放式戶，折實價299.9萬元。呎價最平是6座3樓01室，實用面積361方呎，呎價13,998元。是次發展商為項目買家提供一按，最高可借9成，以入場單位300萬元為例，首期僅30萬元。恒地營業(一)部總經理林達民指，希望是次高成數按揭能助年輕人上車。負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，帝御·嵐天明日向公眾開放示範單位及按受認購登記，最快下周開賣，不排除開售前將會加推單位，另有加價空間。

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