多個全新盤推售帶動下，近期一手市場氣氛熾熱，不少發展商紛紛推盤，加入戰團。信置（083）馬鞍山烏溪沙Silversands最新落實本周六（30日）進行首輪銷售，涉50伙單位；另有8伙大宅將於同日標售。

信置集團聯席董事田兆源表示，Silversands新近上載首輪銷售安排，敲定於本周六盡推50伙單位公開發售；另項目加推8伙臨海海景大宅，將於同日以招標形式推售。

項目首張價單涉及50伙，包括20伙一房及30伙兩房單位，折實入場價586.31萬元，整批折實平均呎價約19,888元，較同區對上新盤首批均價貴逾兩成。

市場消息指，項目累收逾250票，以開售的50伙計，超額認購4倍。

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