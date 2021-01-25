嘉里物流（636）市值295億元，Kerry Express Thailand （泰：KEX，方便行文，本欄譯作嘉里快遞）市值240億元，相差不遠，有何implications？嘉里物流大超值！

1) 嘉里快遞在泰國及其他東南亞地區經營快遞業務，搞上市近一年，終於去年聖誕節前夕成功掛牌，嘉里物流的持股量（9.07億股）由63％攤薄至52.1％。

嘉里快遞IPO價28銖，現價53.5銖，高出91%。嘉里物流所持嘉里快遞的市值，達125億元，較IPO價高出60億元（每股增加3.34元）。

據嘉里快遞去年9月資產負債表所示，每股NAV僅1.52銖（彭博計算0.84銖）。嘉里物流所持嘉里快遞市值高出成本之數，有可能遠高於60億元。

2) 去年6月底，嘉里物流每股賬面NAV 14.16元，因嘉里快遞上市，至少增至17.5元，亦可能增至20元以上，實際PB 低於0.94倍。另一隻物流股海豐國際（1308）PB 6.7倍，嘉里物流折讓大到不得了。

3) 2020年上半年，嘉里物流純利10.72億元，按年大跌62％；預測全年賺22億元，倒退42％。2019年盈利中，有19.58億元來自一次過出售兩個貨倉，不計這個項目，2020年預測盈利仍增20％，PE 13倍，較海豐國際預測PE 23倍大折讓。

4) 彭博綜合券商預測，嘉里快遞2020年PE 49倍，PB 7.8倍。嘉里物流比拼嘉里快遞，折讓大到離地。其他快遞股估值亦是半天高，中通快遞（2057）2020年預測PE 38倍，PB 3.6倍。

5) 今年以來，海豐國際大升18％，嘉里物流跌3％，具追落後條件。

★嘉里物流現價16.42元，目標價22元，潛在升幅34%。大和睇21元，高盛睇18.5元。

同場加映：上月14日於1.03元薦買手遊股百奧家庭互動（2100），設目標價1.66元，昨收1.57元，單日飆升17％，較薦買前高出52%，準備斬邊留邊。

另一隻手遊股創夢天地（1119），昨收4.14元，單日跌2％，較上周二薦買前只升9仙，有第二大股東騰訊（700）做後盾，估值又低，趁機加碼。目標價重溫：短線6.6元（兩年前上市招股價），中線10元，大茶飯之選。

何車